«كاوست» تحتضن مركزا لأبحاث مشروع «نيوم»

قال الدكتور توني تشان رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، إن الجامعة تحتضن مركزا لأبحاث مشروع "نيوم"، مشيرا إلى وجود تعاون حثيث بين المشروع والجامعة.

وأكد خلال مؤتمر صحافي في "كاوست" أمس الأول، وجود مركز لأبحاث "نيوم" داخل الحرم الجامعي، مبينا أن استخدام الطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربائية تعد من المشاريع المستهدفة.

وأضاف "التعاون مع القطاع الصناعي موجود ومستمر، وتركيزنا سيتضاعف بالنسبة للابتكار والتنمية الاقتصادية للإسهام في نمو الاقتصاد السعودي، حيث إن ما ننتجه هنا هو جزء من كل، يعني الشركات الناشئة بحاجة طبعا إلى بيئة حاضنة، ونحن نرحب بالتعاون مع القطاع الصناعي ومع شركات مثل "أرامكو" و"سابك" والشركات التي تتيح مجالا للشراكة الاستراتيجية للوصول إلى الهدف المشترك وهو المساهمة في تنمية الاقتصاد في المملكة".

وقال، "نحن نخطو أكثر باتجاه التخطيط الاستراتيجي لما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وهناك خطة تشمل إنشاء درجة ماجستير للعلوم التطبيقية أو العملية على سبيل المثال شهادة لدبلوم عن الذكاء الاصطناعي".

وكانت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" دشنت أمس الأول، فعاليات برنامج الإثراء الشتوي 2019م تحت عنوان "الوقت" الذي يقدم خلاله جملة من المحاضرات وورش العمل، بمشاركة متحدثين وقادة فكر على مستوى العالم، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، إضافة إلى تجهيز عدد من المعارض خلال فعاليات البرنامج في العلوم المتخصصة.

وأوضح الدكتور توني تشان رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، أن فعاليات البرنامج التي تستمر على مدى 12 يوما في مقر الجامعة بمحافظة ثول، يهدف إلى إثراء الحياة والعقول، حيث يعد الوجهة الأمثل لكل من يبحث عن الإلهام والاكتشافات الجديدة وتحفيز الطلبة على توسيع تجاربهم في المجتمع، مشيرا إلى أن البرنامج في نسخته لهذا العام يتضمن 12 محاضرة رئيسة، يلقيها خبراء دوليون بعضهم حائز على جائزة نوبل، وخبراء رواد في مجال النوم والوعي والتغذية والكون والأحلام والمجتمع والتاريخ.

وأفاد بأن برنامج الإثراء الشتوي لهذا العام يعد مميزا ولافتا بالنسبة لباقي برامج الجامعة، حيث جرى اختيار موضوع الوقت كعنوان أساسي للبرنامج لعلاقته بأمور متعددة علميا وتقنيا، مضيفا أن "الوقت" هو الجانب الأكثر شمولا وتوحيدا من جوانب الحياة لأثره الكبير على النفس، فضلا عن دراسة كيفية تمكن العلم والثقافة من المساعدة في تحسين جودة الحياة، مشيرا إلى أن البرنامج يمكن من اكتشاف "الوعي" الذي يعد أساس الذكاء وتمثيل الواقع الذي يجعل البشرية وحدة متكاملة.

ولفت إلى أن جميع فعاليات البرنامج سيتم بثها مباشرة على الإنترنت، مضيفا، بالنسبة للتواصل مع القطاع العلمي لدينا عديد من البرامج التي تشجع الطلبة السعوديين، فمثلا هناك برنامج المعهد السعودي للعلوم البحثية، هذا البرنامج يستهدف طلبة الصف الحادي عشر من الموهوبين الذين يقضون فترة ستة أسابيع في فترة الصيف في معامل كاوست يعملون مع باحثينا وعلمائنا، والأبحاث التي يعملون عليها تلهمهم للدراسات الجامعية، حيث نستضيف في كل عام من 40 إلى 45 طالبا وطالبة.