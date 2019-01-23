وزير النفط البحريني: صناعة التكرير بحاجة إلى استثمار التكنولوجيا المتقدمة

أكد الشيخ محمد آل خليفة وزير النفط البحريني الحاجة إلى مزيد من الحلول الهندسية واستثمار التكنولوجيا المتقدمة لمختلف تحديات صناعة التكرير نتيجة لنمو السكان والطلب المتزايد على الطاقة.

وأوضح الوزير خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتكنولوجيا التكرير في البحرين أمس، أن ذلك يتطلب زيادة العمل على تعزيز التعاون بين صناعة التكرير والتكنولوجيا، الذي يمثل تحديا تواجهه شركات التقنية في ابتكار حلول تساعد الشركات العاملة في تكرير النفط على تحسين عوائدها المالية وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

وشدد على ضرورة تحقيق التوازن في ظل عدم التوازن الذي تواجهه دول العالم بشكل مطرد في تقلب أسعار النفط الحالية، التي أثرت سلبا في الدول المنتجة للنفط، وكذلك العاملون والمستثمرون في مجال مصافي تكرير النفط، إضافة إلى ضرورة الاستفادة من الحلول المتاحة التكنولوجية لترشيد النفقات التشغيلية في هذا القطاع الحيوي.

وذكر أن هناك ضرورة ملحة لإيجاد سبل كفيلة بتحسين الكفاءة التشغيلية ونوعية المنتجات، إضافة إلى إيجاد حلول وتقنيات مبتكرة للاستخدام المتزايد للخامات الثقيلة، لتحقيق أفضل النتائج.

في قطاع التكرير في الشرق الأوسط ودول العالم.

وقال إن المؤتمر سيعمل على معالجة القضايا واستعراض الحلول الإدارية والفنية والتقنية لتطوير أداء الصناعات البترولية ومناقشة الواقع الحالي لصناعة التكرير.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تعمل على تنفيذ السياسات العامة لتطوير القطاع النفطي في مملكة البحرين، وذلك بالتعاون مع الشركات النفطية التابعة لها وبالشراكة مع القطاع الخاص بتنفيذ عدد من المشاريع النفطية الحيوية والمهمة وفق خطط استراتيجية مدروسة، مشيرا إلى مشروع تحديث مصفاة البحرين الذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية، ومشروع خط الأنابيب النفطي الجديد الذي يربط بين البحرين والسعودية، ومشروع مرفأ الغاز الطبيعي المسال الذي يجرى تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص ومشروع توسعة مصنع الغاز الثالث التابع لشركة توسعة غاز البحرين الوطنية وغيرها من المشاريع لتعزيز التنافسية والربحية.

وشهد المعرض المصاحب مشاركة عديد من الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية، التي منها شركة نفط البحرين "بابكو"، و"أرامكو السعودية" وشركة ساسرف وشركة إكسون موبيل وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك" والاتحاد الخليجي للتكرير وشركة هنيويل وعديد من الشركات العالمية والاستشارات في مجال صناعة النفط والتكرير.

ويشارك في المؤتمر 450 مشاركا يمثلون الرؤساء التنفيذيين لعدد كبير من الشركات النفطية الوطنية والإقليمية والعالمية وشركات الاستشارات البترولية والصناعات التكنولوجية والخبراء والمختصين ومديري الشركات العاملة في مجال تكرير البترول والمهتمين بمجال تكنولوجيا التكرير.