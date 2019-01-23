«نمو» تتراجع 1.2 % .. والتداولات تهبط إلى مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 1.2 في المائة لتغلق عند 2810 نقاط فاقدة 34 نقطة. وتراجعت قيم التداول 46 في المائة لتصل إلى مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة ستة آلاف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 60 في المائة إلى 41 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.25 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 30 في المائة إلى 164 صفقة. وارتفع سهما "الصمعاني" بنسبة 6.4 في المائة ليغلق عند 43.50 ريال، و"باعظيم" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 30 ريالا. وتراجع أربعة أسهم تصدرها "ثوب الأصيل" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 22.50 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 13.20 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 50 ريالا. وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 282 ألف ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 189 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 169 ألف ريال.