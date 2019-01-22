استراتيجية الترفيه .. استثمارات محلية وعالمية وطموح للمركز الـ 4 آسيويا والـ 10 عالميا

أعلنت الهيئة العامة للترفيه استراتيجيتها المستقبلية الهادفة إلى استقطاب استثمارات عن طريق توقيع اتفاقيات مع شركات محلية وعالمية لتنظيم الفعاليات والمعارض والمسرحيات العالمية، إضافة إلى مبادرات تعاون مع وزارة التجارة والاستثمار لاستقطاب المعارض العالمية.
وقال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه إن شركاء الهيئة العامة للترفيه تجاوز عددهم الـ 100 شركة وأن هذا العدد قابل للزيادة، موضحا أن الهيئة حصلت على ترخيص لأكبر ثماني ألعاب إلكترونية ستقام في المملكة، مشيرا إلى أن البرامج ستراعي العادات والتقاليد السعودية.
وأوضح آل شيخ خلال إعلانه لاستراتيجية الهيئة في الرياض بأن الهيئة تهدف إلى أن تصبح السعودية من أكبر أربع نقاط ترفيهية في آسيا ومن العشر الأوائل في العالم، موضحا أن هناك خطة واضحة وطويلة المدى من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال أثناء حديثه إنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية تربط الفعاليات الكبرى في منصة التذاكر باسم "عيشها" لتذاكر الإلكترونية ومنصة التذاكر السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.
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