طلب قياسي على الطرح الأخير لسندات الخزانة الإسبانية

سجل الطلب على الطرح الأخير لسندات الخزانة الإسبانية فئة العشر سنوات معدلا قياسيا، حيث بلغ حجم الاكتتاب في الطرح 46.5 مليار يورو (53 مليار دولار)، في ظل إقبال المستثمرين على سندات الخزانة الخاصة بدول الأطراف في منطقة اليورو.

وطرحت إسبانيا سندات بقيمة 10 مليارات يورو تستحق السداد في أبريل 2029، بفائدة قدرها 65 نقطة أساس فوق متوسط سعر فائدة الطرح وهو ما يزيد بمقدار 5 نقاط أساس عن السعر الاسترشادي الأولي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته.

كانت إسبانيا قد باعت في يناير من العام الماضي سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 10 مليارات يورو بسعر فائدة قدره 46 نقطة أساس فوق متوسط سعر الفائدة على الطرح، حيث بلغ حجم الاكتتاب في ذلك الوقت 43 مليار يورو.

ونقلت وكالة بلومبرج عن "أنطونيو بوفيت" المحلل المالي في شركة "ميزوهو إنترناشيونال" للاستشارات المالية القول إن الطلب على السندات الإسبانية "مذهل".

يذكر أن إيطاليا باعت خلال الأسبوع الماضي سندات تستحق في عام 2035 بقيمة 10 مليارات يورو حيث بلغ حجم الاكتتاب فيها35.5مليار يورو. كما باعت البرتغال سندات بأسعار فائدة أقل من الفائدة التي دفعتها عن السندات التي تم طرحها في مثل هذا الوقت من العام الماضي.