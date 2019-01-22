هبوط مبيعات المنازل القائمة بأمريكا في ديسمبر لأدنى مستوى في 3 سنوات

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات في ديسمبر ، وتباطأت وتيرة الزيادة في أسعار المنازل تباطؤا حادا، بما يشير إلى فقدان سوق الإسكان لمزيد من الزخم.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 6.4 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية قدرها 4.99 مليون وحدة الشهر الماضي. وهذا هو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2015.

وجرى تعديل وتيرة مبيعات نوفمبر بالرفع قليلا إلى 5.33 مليون وحدة من 5.32 مليون في التقديرات السابقة.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مبيعات المنازل القائمة واحدا بالمئة إلى 5.25 مليون وحدة في ديسمبر .

وهوت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل نحو 90 بالمئة من مبيعات المنازل الأمريكية، 10.3 بالمئة عن مستواها قبل عام. وفي 2018 بأكمله، انخفضت المبيعات 3.1 بالمئة إلى 5.34 مليون وحدة، وهو أقل مستوى منذ 2015.

وبلغ عدد المنازل المملوكة سابقا في السوق 1.55 مليون في ديسمبر كانون الأول، انخفاضا من 1.74 مليون في نوفمبر تشرين الثاني، لكنه ارتفع من 1.46 مليون قبل عام.

وزاد متوسط أسعار المنازل القائمة 2.9 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 253 ألفا و600 دولار في ديسمبر كانون الأول. وهذه هي أقل زيادة منذ فبراير 2012.