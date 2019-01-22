البورصة المصرية تغلق تداولاتها على انخفاض وسط تعاملات بلغت 1.8 مليار جنيه

خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 6ر2 مليار جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 2ر764 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 8ر1 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي اكس 30" بنسبة 74ر0 % ليبلغ مستوى 55ر13474 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 17ر0 % ليبلغ مستوى 63ر673 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 25ر0 % ليبلغ 43ر1697 نقطة.