المالديف تنبه المنتجعات بعد تزايد حوادث غرق السياح

طلبت سلطات السياحة في المالديف من مشغلي المنتجعات في كافة جزر الأرخبيل التنبه لسلامة السائحين بعد وفاة خمسة أشخاص غرقا في غضون أسبوع واحد، بحسب ما أكد مسؤولون الثلاثاء.

وقال مسؤولون في القطاع السياحي انه طلب من المنتجعات في الارخبيل الاثنين ان تراقب عن كثب زبائنها حرصا على سلامتهم بعد تزايد عدد الوفيات.

ونسبت أسباب الغرق إلى تيارات قوية ناجمة عن رياح موسمية شمالية-شرقية، في بلد تعد فيه مثل هذه الحوادث نادرة وقليلة.

ويزور قرابة 1,4 مليون سائح جزر المالديف كل عام، وتظهر الأرقام الحكومية الأخيرة أن 31 شخصا قضوا غرقا في 2017.

وفي 13 يناير قضى عروسان فيليبينيان غرقا بعد أن سحبهما تيار قوي. وكان الرجل واجه متاعب وهرعت زوجته لمساعدته لكنهما لقيا حتفهما.

وقضى سائح تشيكي (84 عاما) وامرأة كورية جنوبية (66 عاما) في غضون يومين في منتجع قرب العاصمة ماله، اثناء ممارستهما السباحة بأنبوب التنفس.

وآخر الضحايا كانت روسية قضت الأحد خلال ممارسة رياضة الغوص.

وكاد سائح باكستاني أن يلقى حتفه قبل أن يتم انتشاله ونقله إلى المستشفى.

وقالت السلطات إن وزارة السياحة تسعى لتحديد أماكن السباحة والغوص الآمنة في المحيط بعد حوادث الغرق.

وتعتمد المالديف على السياحة والزوار القادمين للتمتع بمياهها اللازوردية والرمال البيضاء المترامية على طول 800 كلم على خط الاستواء.