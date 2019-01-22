رئيس يو.بي.اس: الصين ستجذب 250 مليار دولار إضافية

توقع أكسل فيبر رئيس مجلس إدارة يو.بي.اس أن تجذب الصين استثمارات إضافية حجمها 250 مليار دولار في الفصول القليلة القادمة بفعل تغييرات في أوزان المؤشرات وأبدى اعتقاده بأن خروجا بريطانيا غير منظم من الاتحاد الأوروبي لن يكون في صالح أي طرف.

وأضاف فيبر أن على الجميع تقديم تنازلات بشأن الخروج البريطاني من أجل التوصل إلى اتفاق.