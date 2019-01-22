صندوق أبوظبي للتنمية يودع 3 مليارات دولار في المركزي الباكستاني

قال صندوق أبوظبي للتنمية اليوم الثلاثاء إنه خصص ثلاثة مليارات دولار لباكستان في صورة ودائع في البنك المركزي.

تكافح باكستان للسيطرة على عجز متزايد في ميزان المعاملات الجارية يضر بالاقتصاد ويخفض معدل النمو.

كان الإعلان عن الوديعة في ديسمبر كانون الأول وتستهدف دعم النمو الاقتصادي في باكستان ومساعدتها على تحقيق أهداف سياستها النقدية.