معدل البطالة في بريطانيا ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ 44 عاما

انخفض معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياته في 44 عاماً، وفق بيانات رسمية الثلاثاء، فيما تجاوز سوق العمل عدم اليقين الذي سببه بريكست.

ومعدل البطالة، أي نسبة القوى العاملة العاطلة عن العمل، بقيت عند 4% في الأشهر الثلاثة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1975، كما أكد مكتب الإحصاءات الوطنية.

وانخفض هذا المعدل من نسبة 4,1% سجلها في تشرين الأول/أكتوبر، كما أكد مكتب الإحصاءات في بيان، فيما لم يتوقع تغييراً في هذا المعدل.

وارتفعت الأجور بأسرع وتيرة لها منذ عقد، في بيانات متفائلة نشرت قبل شهرين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وزاد متوسط الدخل بنسبة 3,4% في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الثاني/نوفمبر، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، لتتجاوز نسبة التضخم في البلاد.

وأكد المحلل في وكالة "إي واي" الاقتصادية هاورد أركير أن "سوق العمل حالياً متين، وصامد بشكل ممتاز، في مواجهة تباطؤ الحركة الاقتصادية البريطانية وشكوك بريكست المرتفعة".

وعلى بريطانيا أن تغادر الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس، لكن الأسواق تبقى متخوفة من الأثر الاقتصادي في حال خروج "بدون اتفاق".