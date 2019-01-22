روسيا واليابان يناقشان النزاع على جزر كوريل

من المقرر أن يلتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في موسكو اليوم الثلاثاء لمناقشة نزاع مستمر منذ عقود على أرخبيل سيطر عليه الاتحاد السوفيتي في في نهاية الحرب العالمية الثانية.

ومنع النزاع على جزر كوريل، التي تطلق عليها اليابان الأراضي الشمالية، الدولتين من توقيع معاهدة لإنهاء الحرب.

وقال الكرملين في بيان " من المتوقع أن يناقشا المسائل المتعلقة بتوقيع معاهدة سلام بين الدولتين".

ويذكر أن المتحدث باسم الكرملين نفى قبل يوم من اللقاء ما تردد عن أن روسيا يمكن أن تعطي اليابان جزيرتين.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول " لا يعتزم أحد التخلي عن مصالحه الوطنية".