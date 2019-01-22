أمريكا ستطلب رسميا من كندا تسليم المديرة المالية لهواوي

ذكرت صحيفة جلوب آند ميل أن الولايات المتحدة أخطرت الحكومة الكندية بأنها تعتزم المضي في تقديم طلب رسمي لتسليم منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي، في خطوة من المؤكد أن تزيد التوتر مع الصين.

غير أن الصحيفة قالت إن سفير كندا لدى الولايات المتحدة ديفيد ماكنوتون لم يقل في مقابلة معها يوم الاثنين متى سيتم تقديم طلب التسليم الرسمي لكن الموعد النهائي لتقديمه هو 30 يناير كانون الثاني.

وألقت السلطات الكندية القبض على منغ، ابنة رن تشنغ في مؤسس هواوي، بناء على طلب واشنطن بشأن انتهاكات مزعومة للعقوبات الأمريكية على إيران. وأفرجت عنها بكفالة الشهر الماضي ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة في فانكوفر في السادس من فبراير شباط.

وتوترت العلاقات بين الصين وكندا بسبب واقعة الاعتقال، واحتجزت بكين على أثرها اثنين من المواطنين الكنديين وحكمت بالإعدام على كندي سبق أن أدين بتهريب المخدرات.

وقالت هواوي، أكبر مصنع لمعدات الاتصالات في العالم، إنها ليس لديها تعليق بشأن إجراءات قانونية جارية.

وقال متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية "سنعلق عبر إشعاراتنا".

ولم ترد وزارة العدل الكندية بعد على طلب للتعليق خارج ساعات العمل المعتادة.

وكندا واحدة مما يربو على مئة دولة لديها اتفاقات للتسليم مع الولايات المتحدة. ويتعين على محكمة كندية لدى تلقيها طلبا رسميا أن تحدد خلال 30 يوما ما إذا كانت الأدلة كافية لتأييد طلب التسليم، على أن يعطي وزير العدل الكندي أمرا رسميا بعد ذلك.