الذهب قرب أقل سعر في 3 أسابيع مع انحسار جاذبيته بفعل صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم وحومت بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، والذي لامسته في الجلسة السابقة، حيث رفع ارتفاع الدولار تكلفة المعدن الأصفر للمشترين من حائزي العملات الأخرى، على الرغم من تزايد المخاوف بشأن تباطؤ عالمي.

وهبط الذهب 0.1 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1278.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن والعشرين من ديسمبر عند 1276.31 دولار أمس.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1278.70 دولار للأوقية.

وحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات منافسة اليوم.

وضغط ارتفاع الدولار على الذهب، الذي قفز أكثر من عشرة بالمئة منذ منتصف أغسطس، لأسباب أبرزها الاضطرابات في سوق الأسهم وتراجع العملة الأمريكية.

وتلقى الدولار دعما من بيانات اقتصادية صينية ضعيفة.

وتباطأ الاقتصاد الصيني في الربع الأخير من العام الماضي تحت ضغط تراجع الطلب المحلي والرسوم الجمركية الأمريكية، مما قاد نمو 2018 لأدنى مستوى في نحو ثلاثة عقود وفقا لما أظهرته بيانات يوم الاثنين.

وتماسك السعر الفوري للبلاديوم، الذي بلغ مستوى قياسيا عند 1434.50 دولار للأوقية الأسبوع الماضي بفعل استمرار نقص المعروض وزيادة الطلب، عند 1362.50 دولار للأوقية.

وهبطت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.21 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 789.50 دولار للأوقية.