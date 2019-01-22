انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس

يبدأ اليوم أكثر من 3 آلاف سياسي ورجل أعمال واقتصاد من مختلف دول العالم أعمال الدورة الجديدة من المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، حيث يناقشون التحديات العالمية رغم غياب العديد من كبار قادة العالم.

يلقي الرئيس البرازيلي الجديد "جايير بولسونارو" كلمة الافتتاح للمنتدى الذي يستمر 4 أيام، حيث يعد المنتدى أول ظهور دولي للرئيس البرازيلي الجديد منذ أدائه اليمين الدستورية رئيسا للبلاد في بداية يناير الحالي . ورغم إعلان الرئيس الشعبوي المثير للجدل اعتزامه خصخصة مشروعات البنية التحتية في البلاد، فمازال من غير الواضح ما إذا كان سيتبنى بالفعل سياسات اقتصادية بالغة الليبرالية.

يتبوأ بولسونارو مركزا مهما بالمنتدى بعد إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مشاركته في المنتدى بسبب أزمة الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الاتحادية الأمريكية نتيجة عدم تمرير موازنة العام المالي الجديد الذي بدأ أول أكتوبر الماضي.

كما تغيب رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي عن المشاركة وكذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب الأزمات الداخلية في بلادهما.

ومن المنتظر أن تتجه الأنظار نحو المشاركين الآخرين وبخاصة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وبحسب استطلاع رأي نشرت نتائجه قبيل انطلاق المنتدى فإن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتوترات السياسية والحروب التجارية والمسار الغامض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والسياسات الشعبوية في مقدمة هواجس زعماء العالم.

تعقد الدورة الحالية للمعرض تحت عنوان "العولمة 4" والتي تستهدف مواجهة تفاوت الدخول بين الأغنياء والفقراء بالتوازي مع نمو عولمة التجارة والإنتاج.