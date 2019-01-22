إنشاء واحدة من أكبر مصافي النفط في العالم في نيجيريا العام المقبل

قال الملياردير النيجيري "أليجو دانجوت" إنه يعتزم الانتهاء من بناء مشروع مصفاة نفط بتكلفة 15 مليار دولار في نيجيريا بحلول العام المقبل، لتكون واحدة من أكبر مصافي النفط في العالم، رغم أن المحللين يرون أن الجدول الزمني لبناء المصفاة طموح بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت الوكالة عن "دانجوت" قوله في مؤتمر صحفي بالعاصمة الفرنسية باريس إن "هناك الكثير من التحديات لكننا نتقدم" في المصفاة التي تقام بالقرب من العاصمة الاقتصادية النيجيرية لاجوس. وتصل الطاقة التشغيلية للمصفاة إلى 650 ألف برميل نفط خام يوميا. وأضاف "مازلنا نستهدف تشغيلها (المصفاة) في العام المقبل".

وقال المستثمر النيجيري 61/ عاما/ إنه سيصدر حوالي 35% من إنتاج المصفاة إلى الخارج، في حين سيتم بيع الباقي في السوق المحلية.

كانت شركة "دانجوت إنداستريز" التابعة للملياردير النيجيري قد ذكرت في العام الماضي أنها تعتزم إنتاج حوالي 50 مليون لتر (2ر13 مليون جالون) بنزين و15 مليون ديزل (سولار) يوميا، رغم إمكانية تغيير كمية الإنتاج حسب الطلب. وتجري الشركة محادثات مع شركات النفط مثل "رويال داتش شل" و"فيتول جروب" و"ترافيجورا جروب" لتوريد النفط الخام للمصفاة وشراء إنتاجها.

ويشكك الخبراء في قدرة "دانجوت" الذي تقدر وكالة بلومبرج للأنباء ثروته بحوالي 8ر10 مليار دولار على اتمام المشروع وفقا للجدول الزمني وبالتكلفة المقررة.

