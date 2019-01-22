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بأمر الملك.. إعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه

«الاقتصادية» من الرياض



صدر أمس أمر ملكي بإعفاء عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، من منصبه.
وفيما يلي نص الأمر الملكي الصادر أمس:
الرقم: أ/ 189
التاريخ: 15/ 5 / 1440هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء، ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 245) بتاريخ 22/ 9/ 1438هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولا: يعفى الأستاذ عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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