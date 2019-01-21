أسهم أوروبا تهبط من أعلى مستوى في 6 أسابيع بعد بيانات نمو الصين

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين من أعلى مستوى في ستة أشهر بعد أن أكدت بيانات النمو الصيني في الربع الأخير من العام تباطؤا في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، حيث كان النمو في عام 2018 الأبطأ منذ عام 1990.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 08:25 بتوقيت جرينتش، متماشيا مع المؤشر داكس الألماني، بينما حقق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مكسبا بلغ 0.1 بالمئة بفضل ارتفاع أسهم قطاع النفط.

وفي ظل إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة عطلة، من المرجح أن يظل حجم التداول محدودا.