الدباسي رئيسا لمجلس إدارة "الأنابيب" .. وفيريرا نائبا

أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن موافقة مجلس إدارتها اليوم الإعلى تعيين أحمد مبارك الدباسي رئيسا امجلس الإدارة، و كارلوس اندريس فيريرا نائباً لرئيس المجلس وذلك بحسب بيان نشره موقع تداول.
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