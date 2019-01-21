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أخبار الشركات- محلية

الدباسي رئيسا لمجلس إدارة "الأنابيب" .. وفيريرا نائبا

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن موافقة مجلس إدارتها اليوم الإعلى تعيين أحمد مبارك الدباسي رئيسا امجلس الإدارة، و كارلوس اندريس فيريرا نائباً لرئيس المجلس وذلك بحسب بيان نشره موقع تداول.

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