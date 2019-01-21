الدباسي رئيسا لمجلس إدارة "الأنابيب" .. وفيريرا نائبا

أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن موافقة مجلس إدارتها اليوم الإعلى تعيين أحمد مبارك الدباسي رئيسا امجلس الإدارة، و كارلوس اندريس فيريرا نائباً لرئيس المجلس وذلك بحسب بيان نشره موقع تداول.