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أخبار الشركات- محلية

"الخضري" تعين "جي آي بي كابيتال" مستشارا ماليا لتخفيض رأس المال

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري اليوم عن تعيين  "جي آي بي كابيتال" مستشارا ماليا وذلك لتخفيض رأس مال الشركة.

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