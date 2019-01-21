"الخضري" تعين "جي آي بي كابيتال" مستشارا ماليا لتخفيض رأس المال

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري اليوم عن تعيين "جي آي بي كابيتال" مستشارا ماليا وذلك لتخفيض رأس مال الشركة.