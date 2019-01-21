صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي لعام 2019

أعلن صندوق النقد الدولي الاثنين خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، تخفيض توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2019، آخذاً في الاعتبار استمرار التوترات التجارية وتصاعد المخاطر السياسية.

وحدد نمو العام الحالي بنسبة 3,5%، انخفاضاً بنسبة 0,2% من توقعه الأخير للنمو في أكتوبر.

ويبقي صندوق النقد تقديراته لنسب نمو القوى الاقتصادية الكبرى أي الولايات المتحدة والصين على ما هي، مع ارتفاع في نسبة النمو في اليابان.

لكن يبدو الصندوق أكثر تشاؤما في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، التي خفض توقعه لنسبة النمو فيها من 1,9% إلى 1,6%.

وفي أوروبا، ألمانيا هي أكثر المتراجعين، مع توقع الصندوق نموا بنسبة 1,3% للاقتصاد الألماني، بانخفاض بنسبة 0,6%، تليها إيطاليا بتراجع بنسبة 0,4%، ثمّ فرنسا التي توقّع الصندوق تراجع نموها بنسبة 0,1%.

وتعاني ألمانيا من ضعف في إنتاجها الصناعي في قطاع السيارات، أما إيطاليا فمشكلتها هي تراجع الطلب الداخلي مقترنا بارتفاع تكاليف الاقتراض.

وبالنسبة إلى فرنسا، فالسبب هو "الأثر السلبي للتظاهرات" المطلبية التي تجري منذ أكثر من شهرين.