الأخضر يودع كأس آسيا 2019 بخسارته من اليابان

خرج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من بطولة كأس آسيا 2019 بخسارته من المنتخب الياباني 0-1 في اللقاء جمعهما اليوم على ملعب الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدور ضمن الدور ثمن النهائي للمسابقة .

وسجل هدف اليابان تومياسو تاكيهيرو عند الدقيقة 19 من كرة رأسية .

يذكر أن هذه المرة الأولى التي يخرج منها المنتخب السعودي من الدور ثمن النهائي للبطولة حيث شارك في 9 بطولات سابقة وخرج من الدور الأول في 3 منها ووصل للمباراة النهائية 6 مرات محققاً اللقب 3 مرات .