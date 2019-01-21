أوكسفام تعلن زيادة ثروات مليارديرات العالم بنسبة 12% خلال العام الماضي

أظهر تقرير صادر عن منظمة أوكسفام البريطانية غير الحكومية المعنية بمكافحة الفقر في العالم أن إجمالي ثروات المليارديرات في العالم زاد بمعدل 2.5 مليار دولار يوميا خلال العام الماضي، ودعت إلى ضرورة زيادة الضرائب على الأثرياء من أجل تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وبحسب التقرير فإن ثروات أغنى 2000 شخص في العالم وفقا لمجلة فوربس الأمريكية زادت بنسبة 12% في حين تراجعت ثروة النصف الأفقر من سكان العالم وعددهم 8ر3 مليار نسمة بنسبة 11% خلال العام.

ونشرت منظمة "أوكسفام" تقريرها اليوم الاثنين قبل يوم واحد من بدء أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري حيث يجتمع قادة العالم السياسيون ورؤساء كبرى الشركات العالمية في يناير من كل عام.

وقالت "ويني بيانيما" المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام "الشعوب في مختلف أنحاء العالم غاضبة ومحبطة.. على الحكومات القيام بتغيير حقيقي يضمن دفع الشركات والأثرياء نصيب عادل من الضرائب"، حيث يمكن استخدام هذه الأموال في الإنفاق على التعليم والصحة وإخراج الناس من دائرة الفقر.

في الوقت نفسه اعترف تقرير منظمة أوكسفام بانخفاض عدد الذين يعانون الفقر المدقع بمقدار النصف خلال الفترة من 1990 إلى 2010، ثم تراجع منذ ذلك الوقت إلى 736 مليون نسمة في مختلف أنحاء العالم.

كما أشارت إلى تراجع معدلات الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع في الدول الغنية خلال العقود الماضية.

وذكرت المنظمة الدولية إلى أن دفع أغنى 1% من سكان العالم 5ر0% ضرائب إضافية على ثرواتهم يعني توفير أموال إضافية تكفي لتعليم 262 مليون طفل لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس في الوقت الحالي.