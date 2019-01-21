"أنابيب السعودية" تخسر 100 مليون في الربع الرابع

سجلت الشركة السعودية لأنابيب الصلب خسائر 100.64 مليون ريال بنهاية الربع الرابع 2018 مقارنة بأرباح 15.65 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الخسارة للفترة المنتهية في 2018-12-31 نحو 166.66 مليون ريال مقابل 19.09 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق. وبلغت خسارة السهم نحو 3.3 ريال مقابل 0.38 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة: يعود سبب تحقيق صافي خسارة للربع الرابع من عام 2018 مقارنةً بصافي دخل للربع الرابع من عام 2017 على الرغم من الزيادة في صافي دخل الشركة الزميلة (الشركة العالمية للأنابيب) إلى:

(1) تسجيل انخفاض في قيمة الشركة التابعة (تي إس إم العربية) بمبلغ 51.99 مليون ريال سعودي بناء على دراسة تقييم أجراها خبير استشاري مستقل.

(2) تسجيل مخصص بمبلغ 30 مليون ريال سعودي مقابل خسائر ائتمانيه متوقعة (بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9) لضمان مالي مقدم بالنيابة عن شركة مستثمر فيها (شركة تقنية البولي سيليكون).

(3) ارتفاع صافي الخسارة المتكبدة من قبل الشركة التابعة (تي إس إم العربية).

(4) الانخفاض في تسليم المشاريع بسبب التأخر في استلام المواد الخام.

(5) الزيادة في أسعار المواد الخام مما أدى إلى انخفاض هامش الربح.

(6) على الرغم من عكس مخصص الكفالة على مبيعات المشاريع بمبلغ 3.9 مليون ريال تم تسجيل مخصص إضافي للمخزون بطيئ الحركة بمبلغ 5 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وتخفيض قيمة المخزون بقيمة 1.5 مليون ريال.