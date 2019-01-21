"سامبا" تعين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة سامبا المالية المنعقدة يوم الأحد 14/05/1440هـ الموافق 20/01/2019م والذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التي تبدأ بتاريخ 20/01/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 19/01/2022م.

اعلنت المجموعة عن قرار مجلس الإدارة المنتخب خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 14/05/1440هـ الموافق 20/01/2019م باختيار وتسمية رئيس المجلس ونائب الرئيس للدورة القادمة شريطة الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي.

وحيث تم استلام عدم ممانعة المؤسسة بتاريخ 15 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 21 يناير 2019م، تعلن المجموعة عن موافقة مجلس الإدارة المنتخب على الآتي:

1ـ تعيين عمار بن عبدالواحد الخضيري رئيساً للمجلس.

2ـ تعيين يزيد بن عبدالرحمن الحمّيد نائباً لرئيس المجلس.

كما أعلنت مجموعة سامبا المالية الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 14/05/1440هـ الموافق 20/01/2019م بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بحضور ما نسبته (63,37%) من الأسهم الممثلة لرأس المال، بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- عيسى محمد العيسى. (رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي)

2- علي حسين علي رضا. (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- فهد حسين السديري. (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- فهد إبراهيم المفرج. (رئيس لجنة المراجعة)

5- أحمد محمد العمران.

6- حمد سليمان القسومي.

7- علاء محمد الحارثي.

8- خالد عبدالرحمن العبدالكريم. (رئيس لجنة المخاطر)

9- عبدالله عبدالرحمن الرويس.

وقد أعتذر عن الحضور موسى عبدالكريم الربيعان لظروفه الخاصة.



نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية 20/01/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 19/01/2022م، وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم:

1. علي حسين علي رضا.

2. فهد إبراهيم المفرج.

3. إبراهيم سعد المعجل.

4. اياد عبدالرحمن الحسين.

5. خالد عبدالله السويلم.

6. علي هادي آل منصور.

7. وليد سليمان أبانمي.

8. يزيد عبدالرحمن الحميد.

9. عبدالله بن عبدالرحمن الرويس.

10. عمار عبدالواحد الخضيري.

2- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 20/01/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 19/01/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من:

1. يزيد بن عبدالرحمن الحمّيد.

2. ابراهيم بن عبدالله الساده.

3. عبدالعزيز بن سليمان العتيقي.