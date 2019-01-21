"تبوك الزراعية" تعيد تشكيل منصب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية أنه بخصوص إختيار رئيس ونائب رئيس المجلس للدورة الثانية عشر والتي بدأت في 1/7/2018م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30/06/2021م..

فقد تدارس مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بمدينة الرياض يوم الأحد 20 يناير 2018م الموافق 14 جمادى الأولى 1440هـ، طلب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد الله عبد العزيز الراجحي بالتنحي عن منصب رئيس مجلس الإدارة والاكتفاء بمنصبه كعضو بمجلس الادارة نظراً لإنشغاله خلال الفترة الأخيرة.

وقرر مجلس الإدارة الآتي:

1- الموافقة على طلب الأستاذ/ محمد عبد الله الراجحي بالتنحي عن منصب رئيس مجلس الإدارة، وبقاءه بعضوية مجلس الإدارة.

2- الموافقه على اختيار الأستاذ/ سليمان بن صالح الصراف (نائب رئيس المجلس) ليصبح رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

3- الموافقه على اختيار الأستاذ/ يوسف عبد الله الراجحي ( عضو مجلس الادارة) ليصبح نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

4- التمشي بذلك اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الادارة والتي تنتهي في 30 يونيو 2021م.

الجدير بالذكر أن الأستاذ/ سليمان بن صالح الصراف يتمتع بسيره في القطاع الزراعي منذ ١٩٨٠م ، حيث تدرج في الشركه السعوديه للاسماك حتي منصب نائب للمدير العام للتشغيل؛ ومدير عام المشاريع في مجموعه الرشيد للاستثمارات البترولية، ومدير عام ثم عضوا منتدبا لشركه جازان للتنميه ويشغل عضويه العديد من المجالس.

كما أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن تعيين الدكتور/ خالد بن سعد بن محمد المرشد عضوا بمجلس الادارة (مستقل)، بناءً على قرار مجلس الادارة في الجلسة رقم (12/05) بتاريخ 20-01-2019م الموافق 14-05-1440هـ المبني على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة، وذلك لشغل المقعد الشاغر بعضوية مجلس الادارة والمعلن عنه بموقع تداول بتاريخ 14-10-2018م، وسوف تبدأ عضوية الدكتور/ خالد بن سعد بن محمد المرشد اعتباراً من تاريخ 21-01-2019م، علما بآن موافقة المجلس لا تعد نهائية، وسوف يعرض هذا التعيين على اول اجتماع للجمعية العامة لاقراره حسب المتطلبات النظامية.