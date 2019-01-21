بدء صرف الأرباح على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت

أعلنت شركة مشاركة المالية عن بدء صرف الأرباح من اليوم الإثنين 21/01/2019م على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت ،حيث سيتم إيداعها في الحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية لمالكي الوحدات المستحقين للأرباح.

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة، وفي حال وجود أي استفسارات أخرى بشأن الأرباح فبإمكان مالكي الوحدات مراجعة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي وذلك لترتيب عملية إستلام مستحقاتهم.