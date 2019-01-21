نما اقتصاد الصين بنسبة 6,6% في عام 2018 ، وفقا لما ذكره مكتب الإحصاءات الرسمي في البلاد اليوم الاثنين ، في أبطأ وتيرة نمو منذ عام .1990
ونما الاقتصاد خلال الربع الأخير من 2018، بنسبة 6،4% وسط مؤشرات على تباطؤ وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي تواجه فيه الصين قضايا من بينها الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.
الاقتصاد الصيني يسجل أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1990
نما اقتصاد الصين بنسبة 6,6% في عام 2018 ، وفقا لما ذكره مكتب الإحصاءات الرسمي في البلاد اليوم الاثنين ، في أبطأ وتيرة نمو منذ عام .1990
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