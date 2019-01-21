الاقتصاد الصيني يسجل أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1990

نما اقتصاد الصين بنسبة 6,6% في عام 2018 ، وفقا لما ذكره مكتب الإحصاءات الرسمي في البلاد اليوم الاثنين ، في أبطأ وتيرة نمو منذ عام .1990

ونما الاقتصاد خلال الربع الأخير من 2018، بنسبة 6،4% وسط مؤشرات على تباطؤ وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي تواجه فيه الصين قضايا من بينها الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.

