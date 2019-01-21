2.7 مليار ريال صافي مشتريات الأجانب للأسهم السعودية آخر 3 أسابيع

اقتربت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية من 100 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 17 كانون الثاني (يناير) الجاري، حيث بلغت 98.8 مليار ريال، تشكل 4.93 في المائة من قيمة السوق البالغة تريليوني ريال في التاريخ ذاته.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن ملكية الأجانب ارتفعت بقيمة 12.2 مليار ريال في آخر ثلاثة أسابيع، حيث كانت 86.6 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2018.

وارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنسبة 14.1 في المائة بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 8.7 في المائة، إضافة لزيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.

واستبق المستثمرون الأجانب بدء ترقية السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، اعتبارا من آذار (مارس) المقبل، بتسجيلهم مشتريات صافية بقيمة 2.7 مليار ريال خلال آخر ثلاثة أسابيع عبر اقتناص الفرص الاستثمارية في السوق بالشراء في ثلاثة أسابيع على التوالي.

وجاءت المشتريات الصافية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بعد تنفيذ مشتريات أجنبية بـ8.4 مليار ريال مقابل مبيعات بـ5.5 مليار ريال.

ونتجت القفزة في صافي الشراء، بعد تسجيلهم الأسبوع الماضي (المنتهي في 17 يناير الجاري)، صافي شراء بقيمة 1.54 مليار ريال تعد الأعلى أسبوعيا على الإطلاق منذ فتح السوق للأجانب منتصف 2015.

وجاء صافي الشراء الأسبوع الماضي بعد مشتريات أجنبية بـ2.37 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ831 مليون ريال.

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.

وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.

وقررت "فوتسي راسل" في آذار (مارس) 2018 ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل بدءا من آذار (مارس) 2019، وتنتهي بنهاية العام ذاته.

وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI، في حزيران (يونيو) 2018، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.

وبحسب "مورجان ستانلي"، سيكون وزن السوق السعودية 2.6 في المائة، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث سيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في أيار (مايو) 2019 والثانية في آب (أغسطس) من العام نفسه.

وفي تموز (يوليو) 2018، قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق S&P Dow Jones، ترقية سوق الأسهم السعودية من سوق مستقلة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة العام المقبل 2019.

وقالت المؤسسة، إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة.



*وحدة التقارير الاقتصادية