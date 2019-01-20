الأسهم السعودية تهبط دون مستوى 8400 نقطة بضغط "المصارف"

تراجعت الأسهم السعودية 64 نقطة بنسبة 0.76 في المائة لتغلق عند 8383 نقطة بضغط من المصارف التي تجني أرباحها بعدما حققت موجة ارتفاع قوية منذ بداية العام. وانخفضت القيمة السوقية بنحو 15 مليار ريال لتصل إلى 1.98 تريليون ريال. وجاء الإغلاق عند مستويات قريبة من الدعم 8350 نقطة ومن المهم الحفاظ عليها كي لا تمتد التراجعات إلى مستويات 8290 نقطة.

وتترقب السوق نتائج الشركات وتتفاعل معها وفق توقعاتها، فبعدما ظهرت نتائج "المراعي" دون التوقعات تصدر السهم التراجعات بنسبة 6 في المائة. والسوق حساسة تجاه النتائج نتيجة لتداولها في مكررات ربحية مرتفعة عن متوسطها.





أداء المؤشر العام

افتتح المؤشر العام عند 8448 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8468 نقطة رابحا 0.2 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8372 نقطة فاقدا 0.89 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8383 فاقدا 64 نقطة بنسبة 0.76 في المائة. وتراجعت السيولة 7 في المائة بنحو 195 مليون ريال لتصل إلى 2.5 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 27 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو 2.2 مليون سهم متداول لتصل إلى 104 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.19 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 17 في المائة بنحو 18 ألف صفقة لتصل إلى 90 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية واستقرار "الأدوية"، وتصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.6 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 0.3 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.27 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 3.3 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنسبة 1 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 33 في المائة بقيمة 827 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 27 في المائة بقيمة 670 مليون ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 8 في المائة بقيمة 197 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الكابلات" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 45.90 ريال، يليه "أسمنت المدينة" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 9.69 ريال، وحل ثالثا "الخضري" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 7.10 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المراعي" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 52.60 ريال، يليه "سامبا" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 35.60 ريال، وحل ثالثا "السعودي الفرنسي" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 36.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بنسبة 11 في المائة بقيمة 265 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 238 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 183 مليون ريال بنسبة 7 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية