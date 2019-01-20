الخدمة المدنية : توصيف دقيق لـ 900 وظيفة لتحديد مهام العاملين في القطاع الحكومي

قال سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية، اليوم، إن الوزارة تعمل على وضع التوصيف الوظيفي لأكثر من 900 وظيفة بهدف تحديد مهام كل موظف في القطاع العام بشكل دقيق.

وأشار الحمدان في لقائه السنوي بالإعلاميين في الرياض إلى اكتمال ربط الوزارة مع الجهات والوزارات الرئيسيّة فيما يجري العمل حاليا على الربط مع باقي الجهات الحكومية ، لافتا إلى أن قطاعي التعليم والصحة يستحوذان على نحو 65% من موظفي القطاع العام في السعودية، حيث يحظى التعليم بـ 40% من الوظائف العامة، والصحة بـ 25% منها

وأكد وزير الخدمة المدنية أن أبرز التحديات التي تواجهها الوزراة هي مركزية القرار وتقادم اللوائح وعدم توفر البيانات الكاملة بالإضافة إلى عدم تكافؤ فرص العمل.

وقال الحمدان أن الوزارة أطلقت برنامجا وطنيا بالتعاون مع شركة متخصصة عالمية لتحويل ادارات الشؤون الموظفين بالجهات الحكومية لإدارة موارد بشرية حديثة خلال العامين المقبلين مع استهداف حصر دور الوزارة المستقبلي الى مشرع ومنظم ومراقب وداعم للجهات الحكومية لاتخاذ قراراتها بشكل مستقل.