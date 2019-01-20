ترمب يشن هجوما عنيفا على زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس

اتهم دونالد ترمب الأحد زعيمة الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب بالتصرف ب"طريقة غير منطقية" بعد رفضها لعرض قدمه الرئيس الأميركي يسمح له بتمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وفي هجوم عنيف عبر تويتر ذهب ترمب إلى حد الطلب من نانسي بيلوسي تنظيف شوارع سان فرانسيسكو حيث تقيم.

وكتب ترمب "نانسي بيلوسي تصرفت بطريقة غير منطقية وتوجهت إلى اليسار لدرجة أنها أضحت رسميا ديموقراطية متشددة. باتت تهاب اليساريين داخل حزبها لدرجة أنها فقدت كل سيطرة".

وأضاف "وما دمنا هنا، عليك بتنظيف الشوارع المقززة في سان فرانسيسكو".

وكان ترمب أخذ على بيلوسي في تغريدة سابقة رفضها العرض الذي اقترحه السبت لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ شهر.

واقترح ترمب أن يُقدّم حمايةً موقتة للأشخاص الذين وصلوا إلى الولايات المتّحدة بطريقة غير شرعيّة عندما كانوا أطفالاً، وكذلك لمجموعات أخرى من المهاجرين الذين يُواجهون التّرحيل، وذلك في مقابل أن يُموّل الكونغرس الجدار الحدودي المثير للجدل مع المكسيك.

ورفضت بيلوسي المقترح لأنها لم تر فيه تنازلا للخروج من المأزق بل "تجميعا لمبادرات سبق أن رفضت لأنها غير مقبولة".

وتأثر 800 ألف موظف فدرالي بالإغلاق.

وغرد ترمب الأحد أن على بيلوسي والحزب الديموقراطي "القيام بما يفيد البلاد والسماح للأفراد بمزاولة عملهم".