مؤشر البحرين العام يقفل على ارتفاع والاسلامي على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,347.62 نقطة على ارتفاع قدره 6.40 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 801.14 نقطة على انخفاض قدره 1.59 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و 680 ألفًا و 360 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونا و 124 ألفًا و 616 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 85 صفقة.