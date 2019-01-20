الأسهم السعودية تغلق منخفضة 64 نقطة بتداولات 2.4 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضا 64 نقطة ليقفل عند مستوى 8383 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 2.4 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 104 ملايين سهم تقاسمتها 90 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

وكانت أسهم الكابلات والخضري وأمانة الأكثر ارتفاعا أما أسهم المراعي وسامبا وصافولا الأكثر انخفاضا حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3 و 6 %. فيما كانت أسهم كيان والخضري والإنماء الأكثر نشاطا بالكمية كما كانت أسهم الراجحي وسابك والإنماء الأكثر نشاطا في القيمة.