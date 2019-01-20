خبير رقمنة : يتعين على الدول الأوروبية الاستثمار في التعليم

صرح خبير إيطالي بارز في مجال الرقمنة خلال مؤتمر الابتكار "دي إل دي" للتكنولوجيا الرقمية بأنه يتعين على الدول الأوروبية الاستثمار في التعليم بصفة خاصة من أجل تشكيل التحول التكنولوجي. وقال دييجو بياسينتيني المفوض السابق لشؤون الرقمنة بالحكومة الإيطالية والمدير السابق لشركة "أمازون" اليوم الأحد خلال المؤتمر المنعقد بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا إن المهمة الأهم للحكومات تتمثل في جعل حياة الأشخاص والشركات أسهل وأكد أن ذلك يعد تحديا خاصا.

وأشار بياسينتيني إلى أن ألمانيا على سبيل المثال ليست أكثر رقمنة من إيطاليا واستدرك قائلا "ولكن في ألمانيا يسير الجزء التناظري". لافتا إلى أن اللحاق بالركب بالنسبة لإدارات حكومية يعد أمرا ضخما وأوضح أن المهم ألا يتم التركيز على التطوير التقني فقط ولكن من المهم تغيير الثقافة داخل الإدارات. وأكد الخبير الإيطالي البارز أنه يجب أن يكون المواطن محور الاهتمام وأوضح أن إيطاليا تطور من أجل ذلك تطبيقا من شأنه أن يمكن المواطنين من إتمام جميع التفاعلات الحكومية وهذا التحول يعد مهمة تمتد لـ 10 أو 20 عاما. وأكد بياسينتيني أنه يتعين على أوروبا التقدم إلى الأمام بشكل إجمالي بدلا من نسخ خطوات أمريكا وقال "لا تدعونا نبني جوجل لأوروبا أو جوجل لألمانيا وإنما نبتكر المستقبل".