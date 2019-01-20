أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح خلال قمة اقتصادية عربية في بيروت اليوم الأحد عن مبادرة بلاده لإنشاء صندوق للاستثمار في التكنولوجيا بقيمة 200 مليون دولار.
وقال الوزير إن الكويت ستساهم بخمسين مليون دولار من رأسمال هذا الصندوق للسماح بالاستثمار "في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي" بمشاركة القطاع الخاص.
الكويت تعلن عن إنشاء صندوق بقيمة 200 مليون دولار للاستثمار في التكنولوجيا
أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح خلال قمة اقتصادية عربية في بيروت اليوم الأحد عن مبادرة بلاده لإنشاء صندوق للاستثمار في التكنولوجيا بقيمة 200 مليون دولار.
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