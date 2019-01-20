ألمانيا: ليس هناك داع لوضع خطوط حمراء جديدة في "بريكست"

دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إلى عدم ممارسة ضغط على بريطانيا بلا داع في إطار المفاوضات حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال ألتماير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أرى أنه ليس هناك داع لوضع خطوط حمراء جديدة. وبدلا من ذلك يتعين علينا إتاحة عملية الإيضاح الضرورية في بريطانيا".

ولكن الوزير أشار إلى أنه سيكون هناك إعادة مفاوضات أساسية لاتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد التي تم رفضها البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء الماضي.

وكان البرلمان البريطاني رفض في تصويت الثلاثاء الماضي اتفاقية الخروج التي توصلت إليها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

ونجت ماي يوم الأربعاء الماضي من اقتراع برلماني بحجب الثقة دعت إليه المعارضة بعد أن رفض ثلثا النواب اتفاق الخروج. وفازت ماي بثقة البرلمان بأغلبية 325 صوتًا مقابل 306 أصوات.

وتعتزم رئيسة الوزراء البريطانية عرض "خطة بديلة" غدا الاثنين، وتجري حتى ذلك الحين مباحثات مع نواب من أجل استيضاح الطريقة التي يمكن أن تسفر عن أغلبية في مجلس العموم البريطاني.

وإذا لم يجد جديد، سيغادر البريطانيون الاتحادالأوروبي يوم 29 مارس دون اتفاق، وهو الأمر الذي يمكن أن يعني حدوث فوضى بالنسبة للاقتصاد والسياسة وللحياة اليومية لكثيرين.

ويرى وزير الاقتصاد الألماني مشكلتين بصفة خاصة حال خروج بريطانيا دون اتفاق ينظم العلاقة المستقبلية بينها وبين الاتحاد الأوروبي، تتمثل أولهما في سعر الجنيه الانجليزي الذي كان منخفضا بالفعل خلال الأشهر الماضية، وقال الوزير: "أثقل ذلك كاهل قطاع الصناعة الألماني الذي يصدر بقوة كبيرة إلى بريطانيا، لاسيما قطاع صناعة السيارات". وأضاف: "لابد أن تتمثل المصلحة المشتركة في أن تكون الأسواق على يقين أنه يمكن تجنب كبرى الاحتكاكات (التجارية)".

وعلى جانب آخر، أشار ألتماير إلى إمكانية حدوث تأخيرات ناتجة عن التخليصات الجمركية وحدوث تكدس في المعابر الحدودية، وقال: "قد يؤثر ذلك على الصناعة البريطانية على نحو أقوى كثيرا، لأنها تعتمد بشكل أقوى على الواردات عبر القنال الانجليزي".

وأضاف وزير الاقتصاد الاتحادي: "أهم شيء حاليا هو أن يتم استبعاد حدوث خروج غير منظم لبريطانيا، ومن ثم سيسهم ذلك في حدوث ديناميكية اقتصادية إيجابية".