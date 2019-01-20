فرنسا تقترح دمج "نيسان" و "رينو"

اقترحت الحكومة الفرنسية دمج شركتي رينو اس ايه الفرنسية ونيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات، في خطوة قد تجعل الشركتين تحت قيادة شركة قابضة واحدة.

وكانت صحيفة نيكي اليابانية الاقتصادية قد أفادت اليوم الأحد بأن وفدا يشمل مارتين فيل، مدير رينو المكلف من قبل الحكومة الفرنسية، التقى بمسؤولين يابانيين في طوكيو لمناقشة الخطط المتعلقة بالدمج. وأضافت أن رينو تريد تعيين الرئيس المقبل لنيسان بعد إلقاء القبض على رئيسها السابق كارلوس غصن.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن نيسان تفكر في إلغاء منصب رئيس الشركة في إطار جهودها لإعادة بناء حوكمة الشركة.

ويُتهم غصن بارتكاب مخالفات مالية من الممكن أن تصل عقوبتها للسجن لعقود. وقد جرى اتهامه بتعمد خفض راتبه من نيسان بواقع عشرات الملايين من الدولارات بالإضافة إلى نقل خسائر تجارية للشركة.

وقالت نيسان إن غصن أساء استخدام أموال الشركة، وقام بتعيين شقيقته في منصب مستشار.

وأشارت صحيفة نيكي إلى أن غصن كان يدرس إمكانية دمج الشركتين قبل اعتقاله.

وقد تضرر التحالف بين نيسان ورينو منذ إلقاء القبض على غصن.

وقالت بلومبرج إن التوتر بين نيسان ورينو تصاعد على خلفية نفوذ كل منهما في مجلس إدارة الأخرى، حيث أن رينو تمتلك أسهم تقدر 43 % من نيسان، التي تمتلك بدورها 15% من الشركة الفرنسية.