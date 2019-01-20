انخفاض أرباح المراعي 27% في الربع الرابع

انخفضت أرباح شركة المراعي بنسبة 27.939% إلى 369.6 مليون ريال بنهاية الربع الرابع 2018، مقارنة بأرباح قدرها 512.9 ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت ربحية السهم 1.97 ريال مقابل 2.13 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة: يعود سبب الانخفاض في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الرابع من 2018م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة 27.9- % بشكل رئيسي إلى:

- الإيرادات: إنخفاض الإيرادات بمعدل 0.9- % ،أتى بسبب الإنكماش العام في السوق خصوصاً في قطاعي الألبان والعصائر و قنوات البيع التقليدية ، بالرغم من الأداء القوي لقطاع الدواجن.

- إجمالي الربح: إنخفض بمعدل 7.5-% وذلك بسبب إرتفاع تكلفة إستيراد الأعلاف، و إرتفاع وتيرة العروض الترويجية، و إرتفاع تكلفة الأيدي العاملة وتكاليف الإهلاك. وقد خفف من حدة الانخفاض إدارة افضل للتكاليف و تحسن في كفاءة الإنتاج.

- مصاريف البيع والتوزيع: إنخفضت بمبلغ 14.7 مليون ريال بمعدل 2.8- %, نتيجة كفاءة أفضل في عمليات التوزيع والعمليات التجارية، مشمولة بإنخفاض أحجام المبيعات. هذه الكفاءة التشغيلية القوية قللت من آثار إرتفاع تكاليف التسويق.

- المصاريف العمومية والإدارية: إرتفعت بمبلغ 8.3 مليون ريال ، بمعدل 8.9%، وذلك بسبب تكلفة تأمين إلحاقية -لمرة واحدة- .

- المصروفات الأخرى: إرتفعت بمبلغ 88.7 مليون ريال، وذلك يرجع بشكل أساسي نتيجة لتسجيل مخصص لوقف إنتاج الأعلاف المحلية.

- أرباح او خسائر التغير بأسعار صرف العملات وتكلفة التمويل: زادت تكلفة التمويل بـ 18.5 مليون ريال نتيجة لتمويل إقتراضات بنكية إستعملت لسداد الصكوك الدائمة في الربع الثالث من 2018. الأرباح من التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية كانت بزيادة 30.6 مليون ريال بسبب الحركة الإيجابية في العملات وخصوصا اليورو .

- وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى إنخفاض صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة بنسبة (27.9-%) للفترة الحالية كما يلي:

• قطاع الألبان والعصائر: انخفض صافي ربحه بنسبة 23.5-%، وذلك نتيجة ظروف السوق المتغيره وإرتفاع تكلفة الأعلاف، صاحب ذلك زيادة في العروض الترويجيه خصوصاً في منتجات الحليب طويلة الاجل. كما تأثرت الأرباح بسبب الإستثمارات الإضافية في أنشطة التسويق والترويج في الربع الحالي. إضافة إلى ذلك كان هناك شطب لقيمة أصول -لمرة واحدة – بـ 23.0 مليون لشركة طيبه – الأردن، كذلك شطب أصول أخرى -لمرة واحدة- بقيمة 27.0 مليون أثر على القطاع، بناءً عليه يكون الإنخفاض الفعلي مقارنة مع الربع الرابع من عام 2017 بحوالي 13.5-% وذلك بعد إستبعاد أثر الشطب –لمرة واحدة- وتماشياً مع إتجاهات الأرباع السابقة من العام.

• قطاع المخبوزات: إنخفض صافي ربح القطاع بـ 35.4-% وذلك نتيجة الإستثمارات التسويقية القوية لضمان إستمرارية طرح منتجات جديدة في الأسواق.

• قطاع الدواجن: إرتفع صافي ربحه بـ 194.3% مليون ريال وذلك بسبب إرتفاع المبيعات وزيادة في كفاءة التشغيل و نمواً قوياً في مبيعات قناة خدمات التموين مع الاستمرار في إنخفاض معدل وفيات الطيور.