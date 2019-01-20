انتهاك الخصوصية يلاحق "فيسبوك" .. بحث فرض غرامة عليها

قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر مطلعة إن ممثلين عن جهة تنظيمية في الولايات المتحدة اجتمعوا لمناقشة فرض غرامة على شركة فيسبوك لانتهاكها اتفاقا ملزما قانونا مع الحكومة لحماية خصوصية البيانات الشخصية.

وأضافت الصحيفة أن لجنة التجارة الاتحادية تجري تحقيقا في أنشطة "فيسبوك" منذ العام الماضي، لكنها لم تكمل بعد نتائج التحقيق ولم تخلص أيضا بعد للمبلغ الإجمالي للغرامة.

وأوضح مصدر مطلع للصحيفة أن "فيسبوك" تحدثت مع موظفي اللجنة عن التحقيق. لكن تقرير الصحيفة أشار إلى أن من غير الواضح إن كانت الشركة ستسوي الأمر مع اللجنة من خلال قبول دفع غرامة مالية كبيرة من المتوقع أن تفوق بكثير غرامة فرضتها اللجنة على محرك البحث جوجل التابع لشركة ألفابت وبلغت 22.5 مليون دولار في 2012.

وكان مدير موقع "فيسبوك" قد اعتذر مطلع 2018 عن فضيحة كبرى بشأن انتهاك خصوصية بيانات المستخدمين. ونشر اعتذاره في تسع صحف بريطانية وأمريكية.

وأوضح مارك زوكربيرج أن اختبارا طوره باحث جامعي "سرب بيانات "فيسبوك" الخاصة بملايين الأشخاص عام 2014". وقال: "كان ذلك خرقا للثقة وأنا آسف لأننا لم نقم بمزيد آنذاك. نقوم حاليا بخطوات لضمان عدم حدوث ذلك مجددا".