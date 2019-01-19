المملكة توقع مذكرة نوايا لدراسة إنشاء مصفاة للنفط في جنوب أفريقيا

استقبل الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا أمس، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اللذين يزوران جنوب أفريقيا، ونقلا لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ، وتطلعات قيادة المملكة لتعزيز الشراكة بين البلدين للمستويات الاستراتيجية الأكبر.

وخلال الزيارة تم توقيع مذكرة نوايا مع الجانب الجنوب أفريقي وقعها وزير الطاقة والصناعة والثؤوة المعدنية المهندس خالد الفالح، مع وزير الطاقة بجمهورية جنوب أفريقيا جيف راديبيه، بحضور وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في صناعة النفط والغاز ودراسة إنشاء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات بجنوب أفريقيا، بإشراف وتعاون مشترك بين شركة أرامكو السعودية شركة النفط الوطنية الجنوب أفريقية، وفي موقع يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.

وتستهدف مذكرة النوايا تعزيز التعاون المشترك بين المملكة وجنوب أفريقيا في مجالات استكشاف وإنتاج وتكرير وتخزين وتسويق ونقل وتوزيع النفط والغاز؛ وتطبيق التقنيات الحديثة في صناعة النفط والغاز، كما تؤكد المذكرة قوة ومتانة العلاقات التجارية والاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين، وحرصهما على موثوقية إمدادات الطاقة وبشكل مستدام.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس الفالح كان قد زار جنوب أفريقيا أمس، وعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع نظيره وزير الطاقة بجنوب أفريقيا جيف راديبيه ووزير الموارد المعدنية جويدي مانتشيه، ووزير التجارة روب ديفيز، حيث تم بحث آفاق الاستثمارات المشتركة بين المملكة وجنوب أفريقيا في الصناعات التحويلية وصناعة البتروكيمياويات وصناعة تكرير النفط هناك، كما تطرق معاليه والوفد المرافق له خلال اجتماعات مشتركة مع ممثلي قطاعات الطاقة والموارد المعدنية في جنوب أفريقيا، إلى مجالات التعاون المشترك بين البلدين في الطاقة وسبل تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، فضلًا عن آفاق وفرص التعاون الواعدة مع المملكة في قطاع التعدين الذي تستهدف المملكة تحويله إلى ركيزة ثالثة تدعم متانة اقتصادها الوطني.

كما التقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الطاقة في جنوب أفريقيا جيف راديبي، ووزير الموارد المعدنية جاويد مانتاشا، ووزير التجارة والصناعة روب ديفيز.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات التجارة وحماية الاستثمارات، ومناقشة آخر مستجدات الطاقة والطاقة المتجددة وفرص الشراكات الاستثمارية الواعدة بين البلدين.