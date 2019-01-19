تراجع عجز العملات الأجنبية في البنوك الصينية الشهر الماضي

أظهرت بيانات رسمية أن عجز العملات الأجنبية للبنوك التجارية الصينية انخفض في ديسمبر الماضي، وبلغت مشتريات النقد الأجنبي للبنوك 14ر1 تريليون يوان (7ر167 مليار دولار أمريكي) ، في حين بلغت المبيعات 19ر1 تريليون يوان، مما أدى إلى عجز قدره 8ر48 مليار يوان، وفقا لبيانات مصلحة الدولة للنقد الأجنبي. وتقلص هذا العجز عن العجز المسجل في تشرين ثان/نوفمبر الماضي والبالغ 1ر124 مليار يوان، وفقا لبيانات المصلحة. وبلغ عجز البنوك الأجنبية في تسوية النقد الأجنبي 56 مليار دولار أمريكي في عام 2018، متراجعا بنسبة 50 في المائة بالمقارنة مع عام .2017 وقالت وانج تشون يينج المتحدثة باسم مصلحة الدولة للنقد الأجنبي "تظهر الأرقام أن تدفقات رأس المال عبر الحدود لا تزال مستقرة بوجه عام في حين أن العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي متوازنين بشكل أساسي".