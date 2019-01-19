ترمب يدلي بــ"إعلان مهم" اليوم حول الحدود والإغلاق الحكومي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيدلي بـ "إعلان مهم" بعد ظهر السبت حول الإغلاق الحكومي وأمن الحدود.وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "سأدلي بإعلان مهم يتعلق بالأزمة الانسانية على حدودنا الجنوبية، والإغلاق الحكومي بعد ظهر غد (السبت) في الساعة الثالثة مساء، على الهواء من البيت الأبيض".وتم إغلاق العديد من مؤسسات الحكومة الأمريكية منذ الثاني والعشرين من كانون أول/ديسمبر الماضي بسبب مطالبة الرئيس بـ7ر5 مليار دولار لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك. وقد رفض الديمقراطيون طلب ترامب.وقد أثر الإغلاق الحكومي على 800 ألف موظف بشكل مباشر. ويعني الإغلاق أن العديد من الموظفين يعملون بدون أجر، حيث لم يحصلوا على أول شيك لصرف الرواتب في العام الجديد.