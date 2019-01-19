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على فلان السلام

أ.د.عبدالله الدايل
هذا التعبير بموجب التركيب والمجاز كناية عَمَّن ذهب ولم يرجِع أو ميؤوس من عودته قال نصر بن سيّار:
تَعَزَّوا على زمانكم وقولوا
على الإسلام والعرب السلامُ

فهذا القول تعبير اصطلاحي بلاغي جرى مجرى المثل، وشاع استعماله في سياق مُعَيَّن بهذا المعنى.
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