الأخضر واليابان .. القيمة الأغلى بـ 102 مليون

بينما لم تفقد فيه نهائيات كأس الأمم الآسيوية في الإمارات 2019، ما نسبته 8.8 في المائة من القيمة السوقية للبطولة، خسرت العنصر المؤثر في مدرجات البطولة بخروج منتخبات تصنف من الأوائل في الحضور الجماهيري، والتي حملت النسبة الأكبر بالأرقام في المدرجات.

وودعت ثمانية منتخبات دور المجموعات في البطولة القارية في نسختها الـ 17، حيث ما زالت تحمل 360.89 مليون يورو من القيمة السوقية من أصل 395.88 مليون يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" الألماني المختص بالانتقالات والقيمة السوقية للمسابقات والبطولات، ما يعني بأن المبلغ المفقود بوداع المنتخبات التي تساقطت من البطولة يلامس 34.99 مليون يورو.

وأسدل الستار عن هوية الفرق المتأهلة لدور الـ 16 من البطولة، حيث ودعت منتخبات: سورية، اليمن، لبنان، فلسطين، الهند، تركمانستان، الفلبين، وكوريا الشمالية.

وتعتبر هذه النسخة، الأكبر من حيث عدد المنتخبات المشاركة والقيمة السوقية، ما أعطى البطولة نكهة خاصة من حيث الحضور الجماهيري.

وتعد قمة الأخضر، واليابان بعد غد ضمن دور الـ 16 في البطولة، المواجهة الأغلى قيمة سوقية في الدور الحاسم من البطولة، وتصل قيمتها لـ 101.8 مليون يورو، حيث لم تتجاوز أي مباراة في هذا الدور مبلغ الـ 100 مليون يورو.

واعترف لـ "الاقتصادية" حمد القبيسي، مدير إدارة التسويق والاتصال في اللجنة المنظمة للبطولة، أنها فقدت منتخبات كانت نسبة بيع تذاكرها وحضورها الجماهيري يفوق الـ 90 في المائة، وقال: "جماهير منتخبات الهند، سورية، ولبنان، لا تعوض، بعض مبارياتها كان الحضور بنسبة 100 في المائة".

وأضاف: "لا أتمنى خروجها لكن هذا حال كرة القدم، أيضا دور الـ 16 سيفقدنا خسارة ثمانية منتخبات، لا أتمنى خروج المنتخبات التي تمتلك قاعدة جماهيرية رغم أنني مؤمن ومتأكد أن البطولة بإثارتها ستستقطب في أدوار الحسم أرقاما مميزة جدا".

وأوضح أن منتخبات مثل الإمارات، الأخضر، الأردن، والعراق، ومواجهات مثل الأخضر أمام اليابان، الإمارات وكازخستان، العراق مع قطر، سيكون الإقبال عليها مميزا والأرقام عالية جدا، وقال: "مباريات خروج المغلوب وإثارتها ستعوض فقدان البطولة منتخبات جماهيرية رقم واحد، مباريات طرفها الإمارات، الأخضر، الأردن، والعراق، مثلا لن تكون خاوية إطلاقا، ومباراة مثل الأخضر واليابان من المستحيل أن يكون الحضور الجماهيري أقل من النصف، مبيعات تذاكرهم تجاوزت النصف في كل المباريات الثلاث".

وقال: "مثلا مباريات الأخضر الثلاث وصل عدد جماهيرها لأكثر من 30 ألفا وهو رقم ممتاز، أتوقع في أول ثلاث مباريات للأخضر إذا بلغ الدور النهائي سيتخطى الرقم المنتظر أن يعلن، ربما يصل عدد الجمهور السعودي لأكثر من 50 ألفا".

وكشف القبيسي أن اللجنة المنظمة تستعد خلال الـ 24 ساعة لإعلان أرقام الحضور الجماهيري في دور المجموعات، وقال: "رقم كبير بحمد الله تعالى، يتفوق رقم هذا الدور على مجموع أدوار كاملة في بطولات سابقة في تاريخ هذا المحفل القاري، بحمد الله تسويقيا الإمارات 2019 ناجحة بفضل الله أولا ثم بفضل المنظمين والقائمين على استضافة العرس الآسيوي الكبير".