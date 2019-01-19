عطيف: عبدالله مزيج من الأشقاء

لم يستوعب عبده عطيف لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم، ظهور الأخضر بمستوى سيئ في شوط اللعب الثاني من لقائه نظيره القطري في ختام دور المجموعات من نهائيات كأس الأمم الآسيوية في الإمارات 2019، وخرج حزينا من ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي وهو يردد "شوط غير طبيعي، أخطاء فردية وجماعية غريبة".

ويعتقد عطيف خلال حوار أجرته معه "الاقتصادية"، وهو يغادر المدينة الرياضية متوجها لمقر سكنه في دبي، أن الأخضر سيقول كلمته حينما يلتقي منتخب اليابان الإثنين المقبل على ستاد الشارقة ضمن دور الـ 16 في البطولة القارية، ممتدحا نجوم المنتخب ومستوياتهم في دور المجموعات، إلى التفاصيل...



كيف تقيّم الأخضر في دور المجموعات؟

المستوى كان مقنعا نوعا ما في مباراتي الجولة الأولى والثانية، وأيضا أمام قطر في الشوط الأول، عدا الثاني الذي يجب أن يحذف من مشوار اللاعبين، مع الأسف غاب فيه التركيز، كثرت فيه الأخطاء الفردية أيضا والجماعية، لكن من الرائع المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، اكتشف هذه الأخطاء في هذا الدور وقبل مراحل الحسم، لم أتوقع الخسارة وكنت متفائلا لأن خامات لاعبي الأخضر، ممتازة وشاهدنا ذلك في خمسة أشواط من مجموع ثلاث مباريات.



ماذا تتوقع للأخضر في لقائه المقبل أمام اليابان؟

ميزة المنتخب الياباني أنه يتوافر مثل الأخضر على تاريخ كبير هذه البطولة القارية، جمعتهما كثير من المباريات المهمة، إن لم يلتقوا في النهائي، فإنهم يصطدمون في آخر أدوار الحسم، في النسخ العشر الماضية من تاريخ بطولات كأس آسيا كان "الساموراي"، الند الرئيس لنا، منذ نسخة عام 1992 تحديدا، الفائز في هذا النهائي المبكر الإثنين المقبل سيكون طرفا في عُرس الختام مع احترامي للجميع، منتخب اليابان منتخب كبير ويضم في صفوفه محترفين في الدوريات الأوروبية، الأخضر يضم عناصر ممتازة جدا، برغم الإصابات التي حرمته عددا من النجوم أراه مميزا وقادرا على المنافسة، فقط يحتاج كما قلت إلى الاستفادة من خسارة مباراة لتحديد مراكز المجموعة.



كيف ترى الأخضر بقائمته الحالية؟

الجميل في المجموعة الحالية، أن معدّل أعمار اللاعبين ممتاز، لدينا أيضا منتخب شاب سيكون داعما للأخضر في الأعوام المقبلة، أنا متفائل بهذا المنتخب في الأعوام الأربعة المقبلة سيكون له شأن كبير، يحتاج إلى خطة استراتيجية طويلة الأمد بشرط الاستقرار ووقفة الجميع معه.



من افتقدتم في المشوار القاري؟

بصراحة .. افتقدنا سلمان الفرج، الذي غادر معسكر الأخضر لظروف الإصابة، لكن بشكل عام فإن منتخبنا جيد جدا، يستحق نجومه تحقيق إنجاز يضاف إليهم، فقط يحتاج إلى تكاتف الجميع، ودعمهم، وإسنادهم.



وماذا عن بيتزي؟

مدرب كبير، ستكون مباراة اليابان هي اختباره الحقيقي، صحيح في كأس العالم في روسيا 2018، قابلنا منتخبات قوية لكن الظروف تختلف والضغط هنا أقل، المونديال مختلف عن كأس آسيا، هنا لم نواجه منتخبا قويا في دور المجموعات، كسبنا كوريا الشمالية، ولبنان، وفوزنا منطقي جدا، لذلك أقول إن مواجهة اليابان المرشح الأول للقب تعد الاختبار الحقيقي للمدرب بيتزي.



المبدع عبدالله عطيف، خليط من نجومية أبناء عطيف المميزين في خط الوسط، كيف ترى هذا الوصف عن شقيقك؟

عبدالله شقيقي شهادتي فيه مجروحة، لكني أرى أن له طريقة لعب وأسلوبا خاصا، فهو كاريزما مختلفة جدا، لكنه بكل أمانة يمتلك مزيجا مني أنا وأشقائي ـ أحمد، علي، وصقر، عبدالله خلال المواسم الثلاثة الماضية أثبت نفسه في مركزه، إنه يستحق أن يكون في هذا المركز مع ناديه والأخضر، أصبح رقم واحد بلا منافس.



الجماهير تخشى الوداع من الدور المقبل، ولغة التشاؤم بدأت تظهر واضحة؟

حقيقة الشوط الثاني أمام قطر "يخوف"، الأخطاء التي حدثت يجب ألا تتكرر، لكن أقول لجمهور منتخب وطني الكبير، الذي كان له موقف ممتاز في هذه البطولة، ويعد من نجوم مدرجات البطولة القارية، نجومنا لا يزالون في البطولة، قادرون على تحقيق الأفضل، الأخضر لديه عناصر مميزة جدا مؤهلة لصناعة الفارق، ابتعدوا عن النقد القاسي، أنا مع النقد الهادف والبناء لتلافي ما حدث في آخر مباراة في دور المجموعات، النقد غير الهادف سيدمر كل مكتسبات هذا المنتخب الممتاز، سيدمر كل العمل الذي تم منذ مونديال روسيا، يجب أن نفكر بعقلانية، نحن ما زلنا في البطولة، ننافس على اللقب، ومنتخبنا مرشح رئيس والكل يحسب له ألف حساب.