الذهب يهبط مع زيادة الإقبال على المخاطرة.. والبلاديوم يتماسك فوق 1400 دولار

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع أمس مع تحسن أسواق الأسهم بفعل آمال حدوث انفراجة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما تماسك البلاديوم فوق مستوى 1400 دولار بفعل نقص في المعروض.

وبحسب "رويترز"، انخفض الذهب 0.4 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1285.82 دولار للأوقية "الأونصة"، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ التاسع من يناير عند 1283.51 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب 0.5 في المائة في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1285.20 دولار للأوقية، وقفز البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1413.50 دولار للأوقية.

وكان المعدن قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1434.50 دولار للأوقية يوم الخميس.

ويتجه البلاديوم إلى الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي في أقوى مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر. وارتفع المعدن بنحو 12 في المائة منذ بداية الشهر، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 في المائة إلى 807 دولارات للأوقية، بينما هبطت الفضة 0.3 في المائة إلى 15.47 دولار للأوقية.

من جهة أخرى، تفوقت روسيا على الصين لتصبح خامس أكبر حائز رسمي للذهب بين البنوك المركزية حول العالم في الوقت الذي دفعت فيه العقوبات الغربية مشتريات بنكها المركزي من المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية مرتفعة في 2018.

وبدعم من الرئيس فلاديمير بوتين، يراهن المركزي الروسي بقوة على المعدن النفيس، الذي ينظر إليه في العادة على أنه ملاذ آمن أو كتحوط طبيعي مقابل الدولار، مع قيامه بمشتريات نشطة في الأشهر العشرة الماضية.

وفي 2018، سجلت مشتريات روسيا من الذهب قفزة أخرى مع تقليص حيازاتها من أدوات الخزانة الأمريكية بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على كيانات روسية في أبريل، هي الأكثر صرامة منذ أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.

واشترى البنك المركزي 8.8 مليون أوقية "أونصة" من الذهب العام الماضي بما يزيد على المستوى القياسي البالغ 7.2 مليون أوقية الذي سجله في 2017.

وفي أول يناير من العام الجاري، بلغت حيازة البنك المركزي 67.9 مليون أوقية من الذهب، ارتفاعا من 59.1 مليون أوقية في بداية 2018، ما يجعله خامس أكبر حائز للذهب بعد الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

وتراجعت الصين إلى المركز السادس مع إعلانها زيادة احتياطيات الذهب مرة واحدة فقط في أكثر من عامين، مع ارتفاع حيازاتها إلى 59.6 مليون أوقية في ديسمبر الماضي من 59.2 مليون أوقية في أكتوبر 2016.