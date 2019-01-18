النفط يقفز 3% بدعم من تفاصيل خطة أوبك وآمال بنهاية الحرب التجارية

قفزت أسعار النفط حوالي 3 بالمئة أثناء التعاملات اليوم الجمعة مع حصولها على دعم بعد أن نشرت أوبك تفاصيل خطتها لخفض الانتاج لتقليل المعروض العالمي وعلامات على تقدم في تسوية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.64 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 62.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 16.06 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.70 دولار، أو 3.3 بالمئة، إلى 53.77 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.