وكالة الطاقة: طاقة تكرير النفط العالمية ستنمو بوتيرة قياسية في 2019

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة إن طاقة تكرير النفط العالمية من المنتظر أن ترتفع هذا العام بأسرع وتيرة مسجلة، وهو ما قد يعزز مخزونات منتجة مثل الديزل والبنزين ووقود السفن.

وأضافت الوكالة في تقرير شهري أن طاقة تكرير النفط ستزيد بمقدار 2.6 مليون برميل يوميا وأن الطلب على المنتجات المكررة سيرتفع بحوالي 1.1 مليون برميل يوميا.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس والتي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية إن من غير الواضح حتى الآن ما الذي يعنيه ذلك لهوامش الأرباح التي تراجعت مع صعود سعر الخام العام الماضي.