بلغت قيمة أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنهاية الربع الثالث من عام 2018، نحو 302.4 مليار ريال، في حين وصلت قيمة استثمارات أحد مكونات الأصول إلى نحو 33.1 مليار ريال. ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية واصلت نموها للربع الثالث على التوالي، لتسجل بنهاية الربع الثالث 2018 أعلى مستوى لها في عامين وتحديدا منذ نهاية الربع الثالث 2016. أما استثمارات مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية فواصلت ارتفاعها للربع الرابع على التوالي لتصل قيمتها بنهاية الربع الثالث من 2018 إلى أعلى مستوى لها منذ الربع الرابع من 2011. *وحدة التقارير الاقتصادية
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- 302.4 مليار ريال أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية.. أعلى مستوى في عامين
تقارير و تحليلات
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